"بفستان قصير".. ليلى علوي تستمتع بإجازة الصيف مع إلهام شاهين في الساحل

كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة ليلى علوي متابعيها أحدث ظهور لها، أثناء الاستمتاع بعطلتها الصيفية، وقضاء وقت مميز مع صديقاتها.

ظهرت ليلى علوي بالصور بإطلالة صيفية خطفت بها الأنظار، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يوم رائع وناس رائعين".

ونشرت ليلى صورًا مع النجمة إلهام شاهين وصديقاتها أثناء حضور إحدى الحفلات في الساحل الشمالي.

وكانت آخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد وعدد كبير من الفنانين، وتخوض تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، مع الفنان بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

اقرأ أيضا..

بالفيديو.. دنيا سمير غانم تحتفل بالعرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة" في السعودية

مع أختها نورهان أمام البحر.. رانيا منصور تنشر صورًا من إجازتها في الساحل