كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا خلال استمتاعها بإجازة الصيف بجزر المالديف مع ابنتها "تمارا" التي حرصت على إخفاء وجهها.

ونشرت إسراء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "التوأمة مع أشعة الشمس الخاصة بي".

يأتي ذلك بعد أيام من تداول أنباء وشائعات حول انفصالها عن زوجها الفنان حمدي الميرغني، ولم يخرج أيا منهما لتأكيد أو نفي الخبر حتى الآن.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "وين حمدي؟، ما شاء الله قمر، جميلة، مخبية وش بنتك ليه؟، المالديف وجماله".

جدير بالذكر أن، إسراء عبدالفتاح من نجوم مسرح مصر الذين قدمهم الفنان أشرف عبدالباقي للجمهور من خلال عدد كبير من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا، وضمت الفرقة: "علي ربيع، سارة درزاوي، حمدي الميرغني، محمد أنور، مصطفى خاطر، حامد الشراب، محمد عبدالرحمن، محمد أسامة (أوس أوس)، دينا محسن (ويزو)".