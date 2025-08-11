بفستان جريء.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالتها والجمهور يعلق (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت المطربة نوال الزغبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت الزغبي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال له ناسه، الحلو كله، قمر، إيه الجمال ده، عسل أوي يا نوال".

وكانت آخر أعمال نوال الزغبي الغنائية، أغنية "كان ليك وحشة".

وتأتي الأغنية ضمن ألبومها الجديد، والذي يضم مجموعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية من بينها: "ماضي وفات" كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، "آجي بالدلع" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، "وقت الشدة" كلمات هناء الشيخ، ألحان أحمد بركات، "يا مشاعر" كلمات أحمد عصام، ألحان الشاب سامر.