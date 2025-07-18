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"كل سنة وأنت رفيق عمري".. رنا رئيس تغازل زوجها

06:01 م الجمعة 18 يوليه 2025
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    رنا رئيس تستمتع مع زوجها بالإجازة
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    رنا رئيس رفقة زوجها
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    رنا رئيس في لقطة طريفة مع زوحها
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    رنا رئيس مع زوجها
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    رنا رئيس من حفل زفافها
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    رنا رئيس وزوجها
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    رنا رئيس
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    الفنانة رنا رئيس
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    رنا رئيس تحتفل بخطوبتها
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كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة رنا رئيس، جمهورها ومتابعيها، صور جديدة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".


ونشرت رنا رئيس صور جمعتها بزوجها بعدة مناسبات مختلفة وتغزلت فيه قائلة: "‎كانت طفولتي معه، كبرنا معًا، خطوة بخطوة، كأن الحياة رتّبت لنا دروبها منذ البداية، واليوم، هو بجانبي حبيبي ‎لم يعد ذلك الطفل، بل الرجل الذي تحتضن روحي حضوره، وتطمئن كلّ خلاياي في صوته، كل سنة وأنت ‎رفيق عمري، وحبيب أيامي".


وكانت آخر مشاركات رنا رئيس في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.


يذكر أن رنا رئيس تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "حياة أو موت" بطولة الفنانة حنان مطاوع.


رنا رئيس الفنانة رنا رئيس زوج الفنانة رنا رئيس
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