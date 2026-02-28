إعلان

دنيا سامي تودع إيناس الليثي بكلمات مؤثرة: "مش بيمشي غير الطيبين"

كتب : سهيلة أسامة

11:39 ص 28/02/2026

دنيا سامي تنعى الفنانة إيناس الليثي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ودعت الفنانة دنيا سامي، صديقتها الفنانة إيناس الليثي، التي وافتها المنية أمس الجمعة في خبر مفاجئ أصاب الوسط الفني بحالة من الحزن.

ونشرت دنيا، صورة أرشيفية تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وعلّقت: "ربنا يصبرنا على فراقك يا إيناس، وحقيقي مش بيمشي غير الناس الطيبة الجدعة الحنينة اللي زيك.. مش قادرة أستوعب ولا أصدق، بس ما تتعزش على اللي خلقك.. ادعولها كتير أوي".

دنيا سامي تشارك في رمضان بمسلسل فن الحرب

على جانب آخر، لفتت دنيا سامي الأنظار خلال موسم رمضان الحالي بدورها في مسلسل "فن الحرب"، حيث تجسد شخصية "صفية".

ويشارك في بطولة العمل يوسف الشريف، شيري عادل، ريم مصطفى، وإسلاف إبراهيم، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

اقرأ أيضًا:

مي عمر تبدأ مشروع جديد وحازم إيهاب يساعدها في الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الست موناليزا"

بفستان الزفاف.. زواج أحمد العوضي ويارا السكري في"علي كلاي"

دنيا سامي وفاة إيناس الليثي إيناس الليثي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
رياضة عربية وعالمية

هل يلتقي محمد صلاح وعمر مرموش في دوري أبطال أوروبا؟
جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
مدارس

جداول حل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026
قرار قضائي جديد بشأن محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية المخدرات الكبرى
حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد بشأن محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية المخدرات الكبرى

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق