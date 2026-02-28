دنيا سامي تنعى الفنانة إيناس الليثي

ودعت الفنانة دنيا سامي، صديقتها الفنانة إيناس الليثي، التي وافتها المنية أمس الجمعة في خبر مفاجئ أصاب الوسط الفني بحالة من الحزن.

ونشرت دنيا، صورة أرشيفية تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، وعلّقت: "ربنا يصبرنا على فراقك يا إيناس، وحقيقي مش بيمشي غير الناس الطيبة الجدعة الحنينة اللي زيك.. مش قادرة أستوعب ولا أصدق، بس ما تتعزش على اللي خلقك.. ادعولها كتير أوي".

دنيا سامي تشارك في رمضان بمسلسل فن الحرب

على جانب آخر، لفتت دنيا سامي الأنظار خلال موسم رمضان الحالي بدورها في مسلسل "فن الحرب"، حيث تجسد شخصية "صفية".

ويشارك في بطولة العمل يوسف الشريف، شيري عادل، ريم مصطفى، وإسلاف إبراهيم، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

