وفاة والدة المنتج الفني مدحت لبيب

كتب : مروان الطيب

01:14 ص 27/02/2026 تعديل في 01:27 ص

المنتج الفني مدحت لبيب

كشفت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، عن وفاة والدة المنتج الفني مدحت لبيب عبر بيان رسمي نشرته على صفحاتها المختلفة على السوشيال ميديا منها "فيسبوك".

المهن السينمائية تنعى والدة المنتج الفني مدحت لبيب

ونعت النقابة والدة المنتج مدحت لبيب، وكتبت: "ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية والدة الزميل المنتج الفني/ مدحت لبيب، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد العزاء خلال الساعات المقبلة.

واشتهر مدحت لبيب بمشاركته كمدير إنتاج بعدد من أبرز الأعمال التلفزيونية منها مسلسل "واحة الغروب" عام 2017، ومسلسل حرب أهلية" عام 2021.

نقابة المهن السينمائية على فيسبوك

