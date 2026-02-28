إعلان

إعادة انتخابات نقابة المهندسين بالفيوم بين "جيوشي" و"خير الله"

كتب : حسين فتحي

11:42 ص 28/02/2026 تعديل في 11:44 ص

إعادة انتخابات نقابة المهندسين بالفيوم بين ''جيوشي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بالفيوم برئاسة المستشار سعداوي مفتاح عن إجراء جولة إعادة على مقعد نقيب الفيوم بين المهندس إسلام محمد جيوشي والمهندس محمد خير الله بعد عدم حسم النتيجة في الجولة الأولى، بينما تم حسم عضوية مجلس النقابة لمقاعد 7 مرشحين.

تفاصيل نتائج انتخابات عضوية مجلس النقابة

أسفرت نتائج فرز الأصوات عن فوز المرشحين التاليين: شعبة المدني: أحمد كيشار: 640 صوتًا، محمد مهلهل: 540 صوتًا، أسماء ظريف جمعة أبو طالب: 480 صوتًا، شعبة الكهرباء: د.م مختار سعيد: 768 صوتًا، محمد أبو زيد: 701 صوتًا، شعبة العمارة: أماني جابر عبد الرحيم: 908 صوتًا، شعبة التعدين: أحمد العشيري: 1103 صوتًا.

منافسة شديدة على مقعد النقيب

شهدت انتخابات النقيب منافسة قوية بين 4 مرشحين، حيث حصل المهندس إسلام محمد جيوشي على 820 صوتًا ليحتل المركز الأول، مقابل 398 صوتًا لمنافسه محمد خير الله، فيما حصل المهندس هشام والي مؤمن على 350 صوتًا، والمهندس سعيد عبد ربه على 345 صوتًا، ليتم تحديد جولة الإعادة بين جيوشي وخير الله لحسم مقعد النقيب.

بث مباشر وإعلان النتائج

نشرت الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" على فيسبوك صباح السبت بثًا مباشرًا لإعلان النتائج، وسط متابعة دقيقة من أعضاء الجمعية العمومية، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية لضمان الشفافية ودقة النتائج.

الفيوم انتخابات نقابة المهندسين جيوشي خير الله

