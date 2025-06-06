منى الشاذلي تضع تامر عاشور في موقف صعب.. والأخير يعلق (فيديو)

كتبت- منى الموجي:

استضافت الإعلامية منى الشاذلي مساء أمس الخميس في حلقة جديدة من برنامجها معكم، المعروض على قناة ON، المذيعة نانسي نور، إلى جانب مجموعة من المذيعين والمذيعات احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وشهدت الحلقة فقرات متنوعة بينها انقسام الحضور لفريقين وإجراء مسابقات وتحديات، كما حكمت منى على نانسي نور بتقديم أغنية من أغاني زوجها المطرب تامر عاشور بصوتها، قائلة "الحكم على نانسي نور إنها تغني أغنية بصوتها من أغاني زوجها الفنان تامر عاشور، مش بس الحكم ده تامر عاشور هينزل على السوشيال ميديا رأيه بما يرضي الله في صوت نانسي نور".

وأضافت منى "أنت في موقف صعب يا تامر"، واختارت نانسي أن تغني أغنية "هيجيلي موجوع".

ونشرت الصفحة الرسمية لـ منى الشاذلي على موقع انستجرام، الفيديو الذي تقوم فيه نانسي بالغناء، وعلق تامر عليه، وكتب "موضوع بما يرضي الله ده حطني في مأزق.. يا أستاذة منى صوت نانسي أحلى صوت في الدنيا كلها وأجمل إحساس كمان.. المغفرة يا رب من عندك".

جدير بالذكر أن الحلقة شهدت تواجد مجموعة من أشهر المذيعين والمذيعات، بينهم: منى عبدالغني، هبة الأباصيري، جاسمين طه زكي، محمد عبدالرحمن، حسام الدين حسين، سالي شاهين.