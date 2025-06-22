"يا نجم يا ستار".. حسن أبو الروس يكشف تفاصيل أغنيته لـ محمد صلاح

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان حسن أبو الرووس عن تفاصيل أغنية قام بكتابتها خصيصًا للنجم العالمي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

ونشر حسن صورة تجمعه بـ "صلاح" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "اللي ناس كتير متعرفوش أنه من حبي في صلاح عملت له أغنية زمان لما اتصاب من لعيب اسمه راموس قبل كأس العالم اسمها يا نجم يا ستار".

وجاءت كلمات أغنية "يا نجم يا ستار" كالتالي:

‎مو صلاح لا لا لا لا لا

يا نجم يا ستار

وجودك بـ١٠ أنفار

‎ألف سلامه عليك يا برنس

‎من غيرك عايشين ساسبينس

‎اللي ييجي عليك هيزعل

‎عيب عليك وراك ديفينس

‎يا قمر .. يا عظيم

أنت مش.. محتاج ريجيم

‫………………………

‎عاش أحسن تمرين

‎دي فورمة وحش التنين

‎لا والروح كمان رياضية

‎أخر الرجال المحترمين

‎أخر الرجال المحترمين

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