الثلاثاء.. مؤلفات مصرية وعالمية لأوركسترا بلو نايل بالأوبرا

كتبت- منال الجيوشي

ضمن أنشطة وزارة الثقافة تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً لأوركسترا بلو نايل إعداد وقيادة المايسترو سامي إبراهيم، في الثامنة مساء الثلاثاء ٨ أبريل على المسرح الصغير .

ويتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الموسيقية العالمية والمصرية التي تنتمي لاتجاهات وعصور متنوعة منها أدايجو لـ باخ، تأمل لـ ماسينيه ، ملكة الليل لـ موتسارت ، محط الأنظار لـ شارلي شابلن، روديو لـ كوبلاند، سينما باراديسو لـ موريكوني ، هورا ستاكاتو لـ دينيكو والحدوتة لـ سامى إبراهيم .

يشارك بالعزف: ياسمين سامي، منة نور الدين، محمد سعيد، ملك الوشاحي، نور عبد الله، جورج راجي، سما عبد الله ( فيولينه ) ، سوزان صابر، محمد عبده ( فيولا ) ، نادين رفعت، على إيهاب، جنى ناصر ( تشيللو )، نرمين إسماعيل، أحمد هيثم ( كونترباص )، عمر مليجي ( فلوت )، أماني منير ( بيانو ) .

يذكر أن أوركسترا بلو نايل أسسه الدكتور سامي إبراهيم عازف الكمان والأستاذ بالكونسرفتوار في تسعينيات القرن العشرين لتقديم رؤيته الخاصة لصياغة موسيقية جديدة يقوم بإعدادها لأعمال تجمع بين الألوان الموسيقية المختلفة منها الكلاسيك ، الچاز ، اللاتينية والدرامية وبعض مؤلفاته الخاصة ، قدم العديد من العروض على مسارح الأوبرا واشترك لعدة سنوات في مهرجانات القلعة ومكتبة الإسكندرية وفي المناسبات السياحية والدبلوماسية.



كما يشغل منصب أستاذ الفيولينة في الكونسرفتوار وقائد أوركسترا براعم الكونسرفتوار وعازف بيانو لموسيقى الچاز بشكل خاص .