وجه الفنان أحمد العوضي رسالة صريحة لجمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدًا حرصه على تقديم أعمال قريبة من الناس دون التأثير السلبي عليهم، مشددًا على مسؤوليته الفنية ورفضه تقليد أي سلوك خاطئ.

ماذا كتب العوضي لجمهوره

نشر العوضي مقطع فيديو من ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، تحدث خلاله عن رغبته الدائمة في تقديم أعمال درامية تعبر عن الناس البسطاء وتصل لقلوبهم.

وأضاف: "ببقى كل همي كل سنة إني أعمل مسلسل الناس والبيوت يلمسهم لأني من منطقة شعبية، وبحب أقدم للناس اللي أنا منهم اعمال يحبوها ويتفاعلوا معاها ويحسوا إن أحمد واحد منهم، وإن أنا قريب من الناس وهما قريبين منهم، حتى لو تشابهت الأعمال وبقيت شعبي، من غير ما أصدر لهم حاجة مينفعش يقلدوني فيها دا المهم ودا دوري".

اختتم العوضي رسالته، وكتب: ممنوع تقلدني في حاجة وحشة.. دي مسؤوليتي".

أعمال أحمد العوضي

قدم العوضي في رمضان 2026/ مسلسل "علي كلاي" بطولة درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

تفاصيل فيلم شمشون ودليلة

فيلم "شمشون ودليلة" يعيد العوضي لشاشة السينما بعد تقديمه الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف، بطولة بيومي فؤاد، زينة، حسين فهمي، محمود حافظ، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، عن نص أدبي للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

فيلم شمشون ودليلة قصة محمود حمدان، إخراج رؤوف السيد، بطولة أحمد العوضي، مي عمر، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والأكشن.

