أحمد العوضي لجمهوره: "ممنوع تقلدني في حاجة وحشة دي مسؤوليتي"

كتب : معتز عباس

08:28 م 22/04/2026

أحمد العوضي

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة صريحة لجمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدًا حرصه على تقديم أعمال قريبة من الناس دون التأثير السلبي عليهم، مشددًا على مسؤوليته الفنية ورفضه تقليد أي سلوك خاطئ.

ماذا كتب العوضي لجمهوره

نشر العوضي مقطع فيديو من ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، تحدث خلاله عن رغبته الدائمة في تقديم أعمال درامية تعبر عن الناس البسطاء وتصل لقلوبهم.

وأضاف: "ببقى كل همي كل سنة إني أعمل مسلسل الناس والبيوت يلمسهم لأني من منطقة شعبية، وبحب أقدم للناس اللي أنا منهم اعمال يحبوها ويتفاعلوا معاها ويحسوا إن أحمد واحد منهم، وإن أنا قريب من الناس وهما قريبين منهم، حتى لو تشابهت الأعمال وبقيت شعبي، من غير ما أصدر لهم حاجة مينفعش يقلدوني فيها دا المهم ودا دوري".

اختتم العوضي رسالته، وكتب: ممنوع تقلدني في حاجة وحشة.. دي مسؤوليتي".

أعمال أحمد العوضي

قدم العوضي في رمضان 2026/ مسلسل "علي كلاي" بطولة درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

تفاصيل فيلم شمشون ودليلة

فيلم "شمشون ودليلة" يعيد العوضي لشاشة السينما بعد تقديمه الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف، بطولة بيومي فؤاد، زينة، حسين فهمي، محمود حافظ، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، عن نص أدبي للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

فيلم شمشون ودليلة قصة محمود حمدان، إخراج رؤوف السيد، بطولة أحمد العوضي، مي عمر، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والأكشن.

اقرأ أيضا:

بإطلالات متنوعة.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بـ "كرفان وكواليس".. كيف وصلت تذكرة حفل عمرو دياب لمليون جنيه؟

أحمد العوضي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
زووم

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور

"شبورة مائية وارتفاع في الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس غدًا
أخبار مصر

"شبورة مائية وارتفاع في الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس غدًا

حلاقه يسرب التشكيل.. حلاق كوكوريلا يثير أزمة في تشيلسي
رياضة عربية وعالمية

حلاقه يسرب التشكيل.. حلاق كوكوريلا يثير أزمة في تشيلسي

حفظ التحقيقات في واقعة "أنت فلاح من المنوفية".. ودفاع البلوجر أدهم سنجر:
حوادث وقضايا

حفظ التحقيقات في واقعة "أنت فلاح من المنوفية".. ودفاع البلوجر أدهم سنجر:
سي بي إس: قدرات إيران العسكرية تفوق ما تعترف به إدارة ترامب علنًا
شئون عربية و دولية

سي بي إس: قدرات إيران العسكرية تفوق ما تعترف به إدارة ترامب علنًا

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟