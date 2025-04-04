إعلان

بالصور- رانيا يوسف تنشر جلسة تصوير جريئة والجمهور يعلق

10:49 م الجمعة 04 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 4 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 4 صورة
    رانيا يوسف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نشرت الفنانة رانيا يوسف جلسة تصويرجريئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وظهرت رانيا يوسف بإطلالة جذابة مرتدية فستان مكشوف باللون الأصفر الجريء.

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي أشاد بجمالها وجاءت كالتالي:" أجمل فنانة، جمال طبيعي، انتي العيد، أجمل فنانة، كنتي قمر في مسلسل نص الشعب اسمه محمد".

وأشادت الفنانة رانيا يوسف بالمسلسلات التي عُرضت في رمضان 2025، ووصفت الموسم الرمضاني بأنه "أحلى مواسم رمضان" على الإطلاق، ووجهت رسالة شكر لكل صناع الدراما الذين شاركوا في هذا الموسم، معربة عن فخرها بمشاركتها في أكثر من عمل.
وشاركت رمضان الماضي رانيا في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة عصام عمر وشيرين ومايان السيد وهاجر السراج.

رانيا يوسف جلسة تصوير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أيديكم مُلطَّخة بدماء شعبي".. مهندسة في مايكروسوفت تُقاطع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها (فيديو)
انهيار الذهب والفضة والنفط.. رد الصين على رسوم ترامب الجمركية يزلزل الأسواق العالمية
تراجع بأكثر من 3%.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العالمية
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة خلال الأسبوع المقبل