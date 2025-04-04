بالصور- رانيا يوسف تنشر جلسة تصوير جريئة والجمهور يعلق

نشرت الفنانة رانيا يوسف جلسة تصويرجريئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة جذابة مرتدية فستان مكشوف باللون الأصفر الجريء.

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي أشاد بجمالها وجاءت كالتالي:" أجمل فنانة، جمال طبيعي، انتي العيد، أجمل فنانة، كنتي قمر في مسلسل نص الشعب اسمه محمد".

وأشادت الفنانة رانيا يوسف بالمسلسلات التي عُرضت في رمضان 2025، ووصفت الموسم الرمضاني بأنه "أحلى مواسم رمضان" على الإطلاق، ووجهت رسالة شكر لكل صناع الدراما الذين شاركوا في هذا الموسم، معربة عن فخرها بمشاركتها في أكثر من عمل.

وشاركت رمضان الماضي رانيا في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة عصام عمر وشيرين ومايان السيد وهاجر السراج.