شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، حيث نشرت صورًا جديدة من جلسة تصوير في أجواء طبيعية مميزة.

ونشرت مي عز الدين، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية معطفًا باللون الرمادي مع قبعة متناسقة ونظارة شمسية، والتي تفاعل معها زوجها أحمد تيمور بوضع إيموجي قلوب.

تفاصيل إطلالة مي عز الدين

كما اعتمدت مي عز الدين على مكياجًا بسيطًا أبرز ملامحها الطبيعية، ما منحها إطلالة متكاملة تجمع بين الرقي والبساطة، وهو ما لاقى استحسان متابعيها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، حيث أشادوا بجمالها وأناقتها وقدرتها على الظهور بإطلالات مختلفة دائمًا.

وجاءت التعليقات كالتالي: "قلبي يا ناس"، "حلاوتك وجمالك"، "حلوة أوي"، "برنسيسة الفن".

تأجيل مسلسل مي عز الدين الجديد

أعلنت الفنانة مي عز الدين تأجيل مسلسلها "قبل وبعد" الذي كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "نظرًا لضيق الوقت، قررنا أنا وفريق القائمين على العمل تأجيل مسلسل (قبل وبعد) علشان نعمله كويس وياخذ وقته في التحضير ونقدم حاجة تليق بالمشاهد".

