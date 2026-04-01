شاركت المطربة بوسي جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث نشرت مجموعة من الصور كشفت فيها عن أناقتها ولمستها الخاصة في اختيار إطلالاتها.

تفاصيل إطلالة بوسي

وظهرت بوسي بإطلالة كلاسيكية راقية، مرتدية فستانًا "جمبسوت" طويلًا بتصميم بسيط وأنيق، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامح وجهها، مع تسريحة شعر منسدلة بشكل طبيعي.

تعليقات المتابعين على إطلالة بوسي

نالت الإطلالة إشادة واسعة من جمهورها على مواقع التواصل، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها.

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "الحلاوة والشياكة"، "الحلوة الرايقة"، "البسبوسة"، "تجنني"، "القمر والحلاوة"، "مفيش فى جمالك".

آخر أعمال بوسي الغنائية

وقدمت المطربة بوسي أغنية "عندى سؤال"، تتر البداية لمسلسل "وننسى اللى كان، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

أغنية "عندي سؤال" من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وموسيقى نادر حمدي.

