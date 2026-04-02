سحر رامي: عمري ما فكرت اني معتزلة وأصولي تنتمي لأسرة محمد علي باشا

كتب : هاني صابر

09:00 ص 02/04/2026

كشفت الفنانة سحر رامي، سر غيابها عن الساحة الفنية نافية اعتزالها الفن وأن أصولها أصولها تنتمي لأسرة محمد علي باشا.

وقالت سحر رامي ببرنامج "أنا وهو وهي" حول سبب غيابها عن الوسط الفني: "ملقتش عروض، ولا لطيفة ولا وحشة، ومحدش كان شايفني، لكن أنا مستمرة في حياتي الشخصية والطبيعية وزي ما أنا كده، وبعمل فساتيني وبلبس وأروح النادي وبعمل تمرينات أيروبيكس ويوجا، وبربي عيالي، وعمري ما فكرت إني مبطلة أو معتزلة".

وتابعت سحر: "عمري ما اعتزلت الفن ومتهيألي عمري ما هعتزل إلا لما أموت".

وأوضحت، أن أصولها تنتمي إلى محمد علي باشا، وجدة والدها ابنة إبراهيم باشا ابن عم الملك فؤاد الأول.

وأضافت: "اللي كان بيحكي ليا خالات والدي وجدتي، وخالة والدي كانت بتحكيلنا كل التاريخ عشان شاهدة على العصر ده، وكان نفسي أعيش في الزمن ده بس أكون أميرة من الأميرات".

