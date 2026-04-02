كشفت الفنانة سحر رامي، سر غيابها عن الساحة الفنية نافية اعتزالها الفن وأن أصولها تنتمي لأسرة محمد علي باشا.

سحر رامي تكشف سبب غيابها عن الفن

وقالت سحر رامي ببرنامج "أنا وهو وهي" حول سبب غيابها عن الوسط الفني: "ملقتش عروض، ولا لطيفة ولا وحشة، ومحدش كان شايفني، لكن أنا مستمرة في حياتي الشخصية والطبيعية وزي ما أنا كده، وبعمل فساتيني وبلبس وأروح النادي وبعمل تمرينات أيروبيكس ويوجا، وبربي عيالي، وعمري ما فكرت إني مبطلة أو معتزلة".

وتابعت سحر: "عمري ما اعتزلت الفن ومتهيألي عمري ما هعتزل إلا لما أموت".

قصة انتماء سحر رامي لأسرة محمد علي باشا

وأوضحت، أن أصولها تنتمي إلى محمد علي باشا، وجدة والدها ابنة إبراهيم باشا ابن عم الملك فؤاد الأول.

وأضافت: "اللي كان بيحكي ليا خالات والدي وجدتي، وخالة والدي كانت بتحكيلنا كل التاريخ عشان شاهدة على العصر ده، وكان نفسي أعيش في الزمن ده بس أكون أميرة من الأميرات".

