اﻟﻌدل ﺟروب ستديوز تبدأ أولى تحضيرات أضخم مسرحية موسيقية عن أم كلثوم

كتبت- منال الجيوشي

بدأ أمس الثلاثاء على مسرح "المسرح" بفندق موفينبك أولى تحضيرات المسرحية الموسيقية أم كلثوم من إنتاج وتأليف وأشعار مدحت العدل، والتي تعد أول إﻧﺗﺎﺟﺎت "العدل جروب ستديوز"، وأضخم عمل مسرحي يتناول سيرة كوكب الشرق

تتناول المسرحية محطات هامة في حياة أم كلثوم وتأثيرها في حياتها، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة وتحولها إلى أهم مغنية في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي

وفي تصريحات سابقة للمنتج والكاتب مدحت العدل أكد أن العمل ضخم، وتعد أول مسرحية موسيقية تتناول حياة كوكب الشرق، موضحاً استخدام التكنولوجيا الحديثة لجذب الأجيال الجديدة للاستماع إلى أم كلثوم، ولإضافة أجيال جديدة إلى جمهور فن أم كلثوم الخالد

المسرحية تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، وإنتاج اﻟﻌدل ﺟروب ستديوز (مدحت العدل) وسي ﺳﯾﻧﻣﺎ بروداكشنز (للمنتجين هاني نجيب وأحمد فهمي)، ومن المقرر عرض المسرحية في شهر سبتمبر المقبل 2025، وذلك ﻋﻠﻰ مسرح "المسرح" في فندق موفنبيك ﻣدﯾﻧﺔ الإنتاج اﻹﻋﻼمي بمدينة السادس من أكتوبر