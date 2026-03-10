إعلان

بسبب الضوضاء.. صاحب مستودع غاز يطلق الخرطوش على فران ونجار في أوسيم

كتب : صابر المحلاوي

12:01 م 10/03/2026

إطلاق نار

أصيب فران ونجار بطلقات خرطوش، إثر مشاجرة نشبت بينهما وبين صاحب مستودع أسطوانات غاز بمدينة أوسيم في محافظة الجيزة، بسبب الضوضاء الصادرة من المستودع.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة وإصابة شخصين بطلقات خرطوش بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين صاحب مستودع أسطوانات غاز، وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، وطرف ثانٍ يضم فرانًا يبلغ من العمر 17 عامًا ونجارًا يبلغ 27 عامًا.

التحقيقات في مشاجرة أوسيم

وكشفت التحريات أن الخلافات نشبت بين الطرفين بسبب الضوضاء الصادرة من مستودع الغاز، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها المتهم أعيرة نارية من سلاح خرطوش تجاه المجني عليهما، ما أسفر عن إصابتهما بطلقات خرطوش في العينين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تمكنت قوة من رجال المباحث، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط المتهم.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح الناري المستخدم في الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

