الخارجية تصدر بيانًا هامًا بشأن المصريين العالقين في الخليج والأردن

كتب : أسماء البتاكوشي

12:04 م 10/03/2026

وزارة الخارجية المصرية

أصدرت وزارة الخارجية بيانا مهما بشأن متابعة أوضاع الجاليات المصرية والعالقين في الخليج والأردن والعراق في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "استكمالًا لجهود وزارة الخارجية في متابعة أوضاع الجاليات المصرية في دول الخليج والأردن والعراق في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، تواصل غرفة العمليات بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج متابعة الأوضاع اليومية مع القطاع القنصلي بالوزارة وسفارات وقنصليات مصر في دول المنطقة، للاطمئنان على أوضاع المواطنين المصريين، وتلقي طلبات المساعدة والتدخل عند الحاجة. كما تتابع الوزارة أوضاع المواطنين المصريين المتواجدين في مناطق التوتر وتقدم لهم الإرشادات اللازمة".

وتابعت الخارجية في بيانها الصادر الثلاثاء: "وجه الدكتور بدر عبد العاطي، كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الدول المعنية بتكثيف التواصل مع أبناء الجالية المصرية، وتلقي استفسارات المواطنين، وتقديم المساعدة القنصلية لهم، ومتابعة أوضاع الجالية المصرية أولاً بأول".

وأضافت الخارجية: " كما تم توجيه أيضًا البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بضرورة متابعة أوضاع المواطنين المصريين المتواجدين في المناطق الساخنة بالمنطقة، بما يضمن سرعة الاستجابة لاستفساراتهم، وتلبية احتياجاتهم، وتقديم كافة أشكال الرعاية اللازمة لهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية في الدول المتواجدين بها".

وأشارت وزارة الخارجية: " أن عبد العاطي وجه أيضًا البعثات المصرية بمواصلة المتابعة المستمرة على مدار الساعة لأوضاع المواطنين المصريين العالقين في عدد من الدول العربية التي تعرضت لاضطرابات أو اشتباكات، وذلك لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن".

وتابعت الخارجية أن: "البعثات المصرية تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية في تلك الدول على تيسير إجراءات سفر المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وتوفير كافة الخدمات القنصلية اللازمة لهم".

كما أعربت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن خالص تقديرها للدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية، على ما تبذله من جهود في دعم ومساندة المواطنين المصريين العالقين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن.وفقا لما نشرته الخارجية في بيانها.

