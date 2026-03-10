إعلان

مصرع سائق في تصادم سيارة نقل وتريلا بالشيخ زايد

كتب : صابر المحلاوي

12:01 م 10/03/2026

جثة - أرشيفية

لقي سائق شاب مصرعه إثر حادث تصادم بين سيارتين نقل بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

تفاصيل حادث تصادم سيارة نقل وتريلا بالشيخ زايد

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل يقودها سائق يبلغ من العمر 20 عامًا، اصطدمت بها سيارة نقل «تريلا» يقودها سائق يبلغ من العمر 40 عامًا، ما أسفر عن وفاة قائد السيارة الأولى في الحال متأثرًا بإصاباته.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على السائق الآخر والسيارتين، للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

