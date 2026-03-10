إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

10:37 ص 10/03/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 10-3-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4983 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6407 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7475 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8542 جنيهًا للجرام.


لماذا قفز سعر الذهب اليوم في مصر رغم إغلاق البورصات العالمية؟

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 59800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85420 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 265656 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 427100 جنيه.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

مرهون بـ 3 عوامل .. هل تستمر أسعار الذهب في الارتفاع؟

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.79% إلى نحو 5179 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

