بحضور ليلى علوي وحسين فهمي وميمي جمال.. سفارة اليونان في القاهرة تحتفل بالعيد الوطني

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- هاني رجب

احتفلت سفارة اليونان في القاهرة أمس الأربعاء بالعيد الوطني اليوناني بحضور عدد من من نجوم الفن من بينهم الفنان حسين فهمي، الفنانة ليلى علوي، ولبلبة، وميمي جمال.

وأعربت ليلى علوي عن سعادتها البالغة بهذه الاحتفالات، معربة عن فخرها بالتواجد في المدرسة اليونانية التي درست بها والدتها.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين، من بينهم محافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك، محافظ بني سويف، ومحافظ الدقهلية، وكان الحفل محط أنظار العديد من السفراء، من بينهم سفراء الاتحاد الأوروبي، السفيرة الأمريكية، سفير تركيا، وسفير الأردن.

وكان من بين الحضور أيضًا النائب إيهاب رمزي والنائب محمد أنور السادات، والإعلاميين الدكتور عاطف عبد اللطيف، سمير عمر، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمجتمع المدني.