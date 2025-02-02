خسرت وزن كبير.. شيماء سيف تدخل تريند "جوجل"

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة شيماء سيف تريند موقع البحث جوجل، عقب أحدث ظهور لها، بعد خسارة وزنها بشكل ملحوظ.

الفنانة شيماء سيف، نشرت عبر صفحاتها في مواقع التواصل، أحدث صور لها، وظهرت بإطلالة جذابة ، بفستان أسود قصير، عقب خسارتها وزنها زائد .

وتشارك الفنانة شيماء سيف، في موسم رمضان 2025، في بطولة مسلسل "إِش إش"، مع نخبة من نجوم ونجمات العمل، وفي مقدمتهم بطلة المسلسل مي عمر، وماجد المصري،و إدوارد، وهالة صدقي، و انتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، علاء مرسي، و إيهاب فهمي، ومن تأليف و إخراج محمد سامي.