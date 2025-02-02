بسبب إطلالتها الجريئة.. ميرنا جميل تتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة ميرنا جميل تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، عقب إطلالتها الأخيرة، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة، وارتدت توب باللون الأسود وبنطلون جينز.

ونشرت ميرنا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: ": "أميرة ديزني، القمر، الجمال، العسل الطبيعي، قمر ربنا يحميكي، ملكة جمال".

وشاركت ميرنا جميل في موسم رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة ومحمد لطفي وملك قورة ورحاب الجمل وغيرهم.

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