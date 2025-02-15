ليلى عز العرب في عيد الحب: "من 27 سنة كانت خطوبتي"

كتب- هاني صابر:

استعادت الفنانة ليلى عز العرب، ذكرياتها مع الماضي تزامنا مع احتفالات عيد الحب.

وكتبت عز العرب، عبر حسابها على فيسبوك: "النهاردة من ٢٧ سنة.. كانت خطوبتي لحب عمري الله يرحمه، وحشتني".

يذكر أن، آخر أعمال ليلى عز العرب كان فيلم" الهوى سلطان" الذي عرض عام 2024.

ودارت أحداثه حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقاءهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما، وتتوالى الأحداث.

الفيلم بطولة أحمد داود ومنة شلبي وأحمد خالد صالح وسوسن بدر وجيهان الشماشرجي وعماد رشاد وآخرين ومن تأليف وإخراج هبة يسري.



