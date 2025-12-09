أحدث ظهور لـ صبا مبارك في فعالية "نيتفليكس" بمهرجان البحر الأحمر

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها أحدث ظهور لها على الريد كاربت ضمن فعاليات "نيتفليكس" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وظهرت صبا بإطلالة أنيقة وشتوية مرتدية جمبسوت طويل، كشف عن جمالها وأناقتها.

واستعرضت صبا مجموعة صور لها على السجادة الحمراء، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، نالت إعجاب الجمهور.

وعلق المتابعين على الصور، كالتالي: "كل يوم طلة أحلى"، "يا حلاوتك يا صبا"، "تحفة يا قمر"، "يا حظ نيتفليكس"، "على طول جميلة"، "قمر يا نجمة".

يذكر أن صبا مبارك، تعاونت مع الفنان كريم فهمي في مسلسل 220، بمشاركة كوكبة من النجوم، وهم: علي الطيب ، حنان سليمان ، عايدة رياض ، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمود زهران ، سيناريو وحوار نادين نادر، ومن إخراج كريم العدل.

اقرأ أيضا..

"فستان طويل".. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

فستان أنيق بفتحة ساق.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار من أحدث ظهور



