إعلان

أحدث ظهور لـ صبا مبارك في فعالية "نيتفليكس" بمهرجان البحر الأحمر

كتب : معتز عباس

06:53 م 09/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    صبا مبارك على ريد كاربت نيتلفيكس (1)
  • عرض 6 صورة
    صبا مبارك على ريد كاربت نيتلفيكس (2)
  • عرض 6 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 6 صورة
    جلسة تصوير مميزة لصبا مبارك (2)
  • عرض 6 صورة
    صبا مبارك تتالق على الريد كاربت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها أحدث ظهور لها على الريد كاربت ضمن فعاليات "نيتفليكس" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وظهرت صبا بإطلالة أنيقة وشتوية مرتدية جمبسوت طويل، كشف عن جمالها وأناقتها.

واستعرضت صبا مجموعة صور لها على السجادة الحمراء، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، نالت إعجاب الجمهور.

وعلق المتابعين على الصور، كالتالي: "كل يوم طلة أحلى"، "يا حلاوتك يا صبا"، "تحفة يا قمر"، "يا حظ نيتفليكس"، "على طول جميلة"، "قمر يا نجمة".

يذكر أن صبا مبارك، تعاونت مع الفنان كريم فهمي في مسلسل 220، بمشاركة كوكبة من النجوم، وهم: علي الطيب ، حنان سليمان ، عايدة رياض ، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمود زهران ، سيناريو وحوار نادين نادر، ومن إخراج كريم العدل.

اقرأ أيضا..
"فستان طويل".. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

فستان أنيق بفتحة ساق.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار من أحدث ظهور

صبا مبارك نيتفليكس مهرجان البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية
هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة