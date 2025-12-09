"فستان طويل".. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

خطفت الفنانة التونسية درة أنظار المتابعين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ونالت إعجاب جمهورها.



ونشرت درة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية مرتدية فستان طويل وأنيق.



تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كل صورة ليكي حلوة"، "قمر ومنورة الدنيا"، "جميلة الجميلات"، "يا قمر البنات".

أحداث وأبطال فيلم الست لما

وتشارك درة في فيلم "الست لما"، الذي يضم يسرا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، ومجموعة متميزة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخرين.

فيلم "الست لما"، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ومن المقرر الإعلان الأيام المقبلة عن موعد عرض الفيلم



