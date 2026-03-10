إعلان

المفاوضات لم تعد مطروحة.. إيران تعلن انتهاء المسار الدبلوماسي مع أمريكا

كتب : وكالات

01:26 م 10/03/2026

عباس عراقجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لمواصلة الهجمات الصاروخية "طالما كان ذلك ضروريا"، مؤكدا انتهاء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.

واستبعد عراقجي إجراء أي محادثات بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا".

وصرح عراقجي لقناة "بي بي إس نيوز" الأمريكية: "نحن على استعداد لمواصلة الضربات الصاروخية ضدهم طالما كان ذلك ضروريا وكلما كان ذلك ضروريا".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تعد مطروحة" لدى طهران.

وكان عراقجي رفض، يوم الأحد، الدعوات إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده ستواصل القتال.

وقال عراقجي في مقابلة شبكة "ان بي سي" الأمريكية: "نحن بحاجة إلى مواصلة القتال من أجل شعبنا وأمننا".

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل "تقتلان شعبنا وتهاجمان المستشفيات والطلاب"، معتبراً أن الدعوات الجديدة لوقف إطلاق النار غير مقبولة.

إيران وأمريكا الهجمات على إيران هجمات على الخليج مفاوضات إيران وأمريكا

