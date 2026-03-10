كارثة صحية بالفيوم.. ضبط 10 أطنان فراخ نافقة قبل إعادة تدويرها وبيعها للمواطنين

ننشر أسعار المواصلات في الدقهلية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

شهد طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين 13 سيارة أمام مفارق العجمي، ما أسفر عن إصابة 5 مواطنين، وارتباك حركة المرور.

تفاصيل حادث تصادم

تلقت غرفة عمليات حي العامرية أول إخطارًا بورود بلاغ يفيد تصادم عدة سيارات أمام مسجد مالك الملك بمنطقة قشوع بمفارق العجمي، اتجاه الإسكندرية، بالطريق الصحراوي.

انتقل ضباط الشرطة والمرور والحماية المدنية رفقة مسئولي حي العامرية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص تصادم 13 سيارة بواقع "5 سيارات ملاكي، 4 ميكروباص، سيارة نقل جامبو، سيارة ربع نقل ثلاجة، سيارتين نقل ثقيل تريلا".

سبب تصادم 13 سيارة

وكشفت المعاينة وقوع الحادث إثر تصادم سيارة نقل ثقيل تريلا بملاكي وتصادم باقي السيارات تباعًا، ما أسفر عن إصابة 5 مواطنين وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية، لتلقي العلاج اللازم.

جرى رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور بالطريق المشار إليه، وحرر محضر بالواقعة.