روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، للعرض الخاص لفيلم "الست" الذي يقام مساء اليوم الاثنين في الرياض.

ونشر تركي صور من الكواليس عبر حسابه الرسمي على :"فيسبوك"، إذ حضر نجوم وفريق عمل الفيلم وهم النجمة منى زكي، المخرج مروان حامد، الفنان سيد رجب، الموسيقار هشام نزيه، والمنتج أحمد بدوي، وكتب تركي على الصور: " لحظات من افتتاح فيلم الست في الرياض بحضور نخبة من نجوم السينما".

تركي آل الشيخ يرد على الانتقادات الموجهة لفيلم "الست"

نشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك" يجمعه بالمخرج مروان حامد، علّق خلاله على ردود الفعل السلبية التي لاحقت فيلم "الست"، بعد طرح الإعلان الدعائي الرسمي.

وقال آل الشيخ في الفيديو: "أنا قاعد أشوف اللي على السوشيال ميديا عن فيلم الست، إحنا كموسم الرياض رعاة للفيلم، ولم نتدخل في الإخراج أو أي شيء يخص العمل، لما شوفت الهوجة كنت متشائم، لكن مروان حامد عمل لي عرض خاص وشفت الفيلم، وخرجت مبسوط، أهنيه على الفيلم هذا".

وأضاف: "جودة التصوير والإنتاج رائع، أنا أعرف ميزانية الفيلم، والجودة والصورة والحبكة اللي شفتهم يقولوا إن الميزانية مستحيل تكون بهذه التكلفة، خرجت من الفيلم مبسوط، شيء رائع، قصة محبوكة من أول لآخر الفيلم، الفيلم ده هيعمل رواج كبير، وهيخلي الجمهور العربي يرجع يقرأ سيرة أم كلثوم، ويحمس لنوعية الأفلام اللي بتوثّق الشخصيات الكبيرة في العالم العربي".

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم منى زكي، عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

اقرأ أيضا:

بينهن هيفاء وبسمة بوسيل.. 20 إطلالة أثارت الجدل في 2025

بعد شهرين من حبسه.. حمو بيكا يرزق بمولودة ويطلق عليها اسم مطربة شهيرة