شاركت الفنانة مي عمر جمهورها مجموعة صور جديدة جمعتها بعدد من نجوم العالم، خلال تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وظهرت مي في الصور مع النجم العالمي فان ديزل، والممثلة جيسيكا ألبا، وجمانا الراشد.

ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "في ليلة مُلهمة مع فان ديزل، وجيسيكا ألبا، وجمانة الراشد – المرأة التي تقف وراء كل هذا، والتي جمعتنا جميعًا بقيادتها وشغفها وإيمانها بقوة سرد القصص، إلى الأصوات والرؤى والقادة الذين يُشكلون مستقبل السينما".

يُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصةً لعرض أفضل الإنتاجات السينمائية العربية والعالمية، حيث يعمل كواجهة استثنائية لعرض أفضل الإبداعات السينمائية، بدءًا من الإنتاجات العربية وصولًا إلى أعمال دولية رائدة.

