هدى المفتي تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن أمنيتها للجمهور (صور وفيديو)

احتفلت الفنانة هدى المفتي بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 6 ديسمبر من كل عام، بصحبة صديقاتها.

ونشرت هدى صورًا من عيد ميلادها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكشفت عن أمنيته التي قامت بكتابتها على "تورتة" وجاءت كالتالي: "يارب فلوس أكتر وأكتر".

وظهرت هدى في صور عيد الميلاد بإطلالة شتوية مرتدية جاكيت أسود جلد، وفي صورة أخرى نشرتها ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان جريء.

تلقت هدى التهاني من زملائها في الفن، أبرزهن: آيتن عامر، بسنت شوقي، مريم الجندي، والراقصة بدرة.

الظهور الأخير لـ هدى المفتي في المتحف المصري الكبير

يذكر أن هدى المفتي تشارك في فيلم "بنات فاتن" بطولة النجمة يسرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما ظهرت في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مرتدية الزي الفرعوني، المزين بالاكسسوارات.

