جدة- منى الموجي:

شهدت احتفالية المرأة في السينما، التي نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الخامسة، المُقامة في جدة التاريخية بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة 5 ديسمبر، حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.

وكان من بين أبرز حضور الحفل الذي يحتفي بالمساهمات النسائية أمام وخلف الكاميرا: محمد سامي، مي عمر، نادين لبكي، رزان جمال، ريم سامي، مرام علي، آن ماري جاسر، أسماء جلال، صبا مبارك.

كما تواجد فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، السير مايكل كين، أدريان برودي، جولييت بينوش، محمد فراج، بسنت شوقي.

المهرجان احتفل بانطلاق دورته الخامسة مساء يوم الخميس 4 ديسمبر بحفل كبير، أقيم في ميدان الثقافة، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.