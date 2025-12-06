إعلان

محمد سامي ومي عمر ونادين لبكي.. نجوم الفن بحفل "المرأة في السينما" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

01:37 م 06/12/2025
    أدريان برودي_1
    أسماء جلال
    الفنانة أسماء جلال 1
    أسماء جلال في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
    الفنانة رزان جمال
    الفنانة مي عمر
    المخرجة آن ماري جاسر
    المخرجة نادين لبكي_1
    الفنانة أسماء جلال
    النجمة الفرنسية جولييت بينوش
    بسنت شوقي_3
    بسنت شوقي 2
    رزان جمال
    ريم سامي
    جولييت بينوش
    أسماء جلال 4
    صبا مبارك وأسماء جلال
    صبا مبارك
    محمد فراج_2
    محمد سامي_1
    فيصل بالطيور والسير مايكل كين
    مرام علي
    مي عمر
    مي عمر 1

جدة- منى الموجي:

شهدت احتفالية المرأة في السينما، التي نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن فعاليات دورته الخامسة، المُقامة في جدة التاريخية بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة 5 ديسمبر، حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.

وكان من بين أبرز حضور الحفل الذي يحتفي بالمساهمات النسائية أمام وخلف الكاميرا: محمد سامي، مي عمر، نادين لبكي، رزان جمال، ريم سامي، مرام علي، آن ماري جاسر، أسماء جلال، صبا مبارك.

كما تواجد فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، السير مايكل كين، أدريان برودي، جولييت بينوش، محمد فراج، بسنت شوقي.

المهرجان احتفل بانطلاق دورته الخامسة مساء يوم الخميس 4 ديسمبر بحفل كبير، أقيم في ميدان الثقافة، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

نجوم الفن بحفل المرأة في السينما احتفالية المرأة في السينما مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد سامي ومي عمر نادين لبكي

