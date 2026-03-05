ترامب يشكر أمين عام حلف النانو على دعمه للعملية الأمريكية ضد إيران



وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن امتنانه للأمين العام لحلف الناتو مارك روته على دعمه للعملية العسكرية الأمريكية في إيران.

وفي وقت سابق، أكد روته في مقابلة أجرتها معه قناة "نيوزماكس" دعم الناتو للعمليات الأمريكية ضد إيران، وحث أعضاء الحلف على الاستجابة لطلبات واشنطن المتعلقة بهذا الشأن.

كما أعرب مارك روته عن استعداد الحلف لاحتمال تفعيل المادة الخامسة المتعلقة بالدفاع الجماعي ضد إيران، في ظل التصعيد العسكري المتصاعد في المنطقة.

كتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أمس الأربعاء: "شكرا جزيلا لأميننا العام الرائع للناتو"، إذ أرفق ترامب رابطا لحوار روته مع "نيوزماكس".

كان روته أعلن عن دعمه الكامل للضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مؤكدا أن الحلفاء يقفون صفا واحدا خلف واشنطن، في ظل تصاعد الرد الصاروخي من جانب طهران.

مع ذلك، أعلنت إسبانيا وهي عضو في الناتو، عن رفضها لاستخدام القواعد العسكرية الواقعة في أراضيها لشن الهجمات على إيران، وفقا لروسيا اليوم.