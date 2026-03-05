إعلان

ترامب يشكر أمين عام حلف النانو على دعمه للعملية الأمريكية ضد إيران

كتب : مصراوي

09:58 ص 05/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن امتنانه للأمين العام لحلف الناتو مارك روته على دعمه للعملية العسكرية الأمريكية في إيران.

وفي وقت سابق، أكد روته في مقابلة أجرتها معه قناة "نيوزماكس" دعم الناتو للعمليات الأمريكية ضد إيران، وحث أعضاء الحلف على الاستجابة لطلبات واشنطن المتعلقة بهذا الشأن.

كما أعرب مارك روته عن استعداد الحلف لاحتمال تفعيل المادة الخامسة المتعلقة بالدفاع الجماعي ضد إيران، في ظل التصعيد العسكري المتصاعد في المنطقة.

كتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أمس الأربعاء: "شكرا جزيلا لأميننا العام الرائع للناتو"، إذ أرفق ترامب رابطا لحوار روته مع "نيوزماكس".

كان روته أعلن عن دعمه الكامل للضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مؤكدا أن الحلفاء يقفون صفا واحدا خلف واشنطن، في ظل تصاعد الرد الصاروخي من جانب طهران.

مع ذلك، أعلنت إسبانيا وهي عضو في الناتو، عن رفضها لاستخدام القواعد العسكرية الواقعة في أراضيها لشن الهجمات على إيران، وفقا لروسيا اليوم.

