في 24 ساعة.. الداخلية تنجح في ضبط 20 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للأسواق

كتب : علاء عمران

10:20 ص 05/03/2026

حملات تموينية لضبط المخابز والأسواق

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات تموينية موسعة استهدفت ضبط الجرائم المتعلقة بالسلع المدعمة ومراقبة الأسواق.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط نحو 20 طن من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، قبل تهريبه أو إعادة بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية، في وقت سابق، استمرار حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية؛ لضبط الأسواق وردع المخالفين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ومنع استغلال المواطنين.

الأمن العام دقيق مدعم السوق السوداء الرقابة التموينية

