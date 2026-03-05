إعلان

تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:24 ص 05/03/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة 5 قروش، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 7 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 5-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي المصري الدولار في مصر بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجلس الوزراء يوافق لوزارة البترول على التعاقد لإجراء مسح جوي للمناطق الواعدة
اقتصاد

مجلس الوزراء يوافق لوزارة البترول على التعاقد لإجراء مسح جوي للمناطق الواعدة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس

حبس أب أجبر صغيرته على تعاطي المخدرات بالفيوم وإيداع طفلين بالمستشفى
أخبار المحافظات

حبس أب أجبر صغيرته على تعاطي المخدرات بالفيوم وإيداع طفلين بالمستشفى
كانوا رايحين الحضانة.. مصرع طفل وإصابة 9 آخرين في حادث مروع بالشرقية
أخبار المحافظات

كانوا رايحين الحضانة.. مصرع طفل وإصابة 9 آخرين في حادث مروع بالشرقية
تحطم طائرة F-15 أمريكية في غرب إيران وإنقاذ طاقمها بعملية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

تحطم طائرة F-15 أمريكية في غرب إيران وإنقاذ طاقمها بعملية إسرائيلية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان