انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة 5 قروش، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 7 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 5-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

البنك الأهلي المصري: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.