تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة 5 قروش، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 7 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الخميس 5-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.1 جنيه للشراء، و50.2 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 50.11 جنيه للشراء، و50.21 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.14 جنيه للشراء، و50.24 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.