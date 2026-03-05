إسرائيل تتلقى دعما أمريكيا وتشن قصفا واسعا على إيران



وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، وقوع انفجارات عدة صباح اليوم الخميس في طهران ومحيطها الغربي، بعد إعلان إسرائيل شن سلسلة جديدة من الضربات على العاصمة الإيرانية.

وبحسب وكالة فارس سُمع دوي انفجار في غرب طهران، فيما تحدّثت صحيفتا شرق وإيران عن دوي انفجار واحد على الأقل في مدينة كرج غرب العاصمة.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هيرميس فوق محافظة همدان.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، تصدي أنظمة الدفاع الجوي لدفعات صواريخ تم إطلاقها من إيران باتجاه إسرائيل.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في تل أبيب ووسط إسرائيل بعدما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية، إن وزير الحرب الأمريكي دعا نظيره الإسرائيلي إلى الاستمرار في العمليات ضد إيران حتى النهاية.

ذكرت الوزارة، اليوم الخميس، أن الوزير الأمريكي بيت هيجسيث قال لإسرائيل: "استمروا حتى النهاية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، وذلك خلال محادثات جرت خلال الليل مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وأضافت الوزارة، أن كاتس عبر عن شكره لهيجسيث على المساعدة الأمريكية الكبيرة في الدفاع عن الإسرائيليين ضد تهديد الصواريخ الإيرانية.

والأربعاء، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تخفيف بعض القيود المرتبطة بالحرب اعتبارا من ظهر الخميس، ما يسمح بنشاط محدود ويتيح تجمّعات عامة تصل إلى خمسين شخصا.

وسمع دوي انفجارات في القدس الخميس عقب إنذار للجيش الإسرائيلي من تحليق صواريخ أطلقت من إيران، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وأصدر الجيش الإسرائيلي ثلاثة إنذارات منفصلة في أقل من ساعتين تحذر من إطلاق صواريخ إيرانية، وفقا للغد.