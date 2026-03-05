إعلان

إسرائيل تتلقى دعما أمريكيا وتشن قصفا واسعا على إيران

كتب : مصراوي

10:05 ص 05/03/2026

حرب ايران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، وقوع انفجارات عدة صباح اليوم الخميس في طهران ومحيطها الغربي، بعد إعلان إسرائيل شن سلسلة جديدة من الضربات على العاصمة الإيرانية.

وبحسب وكالة فارس سُمع دوي انفجار في غرب طهران، فيما تحدّثت صحيفتا شرق وإيران عن دوي انفجار واحد على الأقل في مدينة كرج غرب العاصمة.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هيرميس فوق محافظة همدان.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، تصدي أنظمة الدفاع الجوي لدفعات صواريخ تم إطلاقها من إيران باتجاه إسرائيل.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في تل أبيب ووسط إسرائيل بعدما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية، إن وزير الحرب الأمريكي دعا نظيره الإسرائيلي إلى الاستمرار في العمليات ضد إيران حتى النهاية.

ذكرت الوزارة، اليوم الخميس، أن الوزير الأمريكي بيت هيجسيث قال لإسرائيل: "استمروا حتى النهاية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، وذلك خلال محادثات جرت خلال الليل مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وأضافت الوزارة، أن كاتس عبر عن شكره لهيجسيث على المساعدة الأمريكية الكبيرة في الدفاع عن الإسرائيليين ضد تهديد الصواريخ الإيرانية.

والأربعاء، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تخفيف بعض القيود المرتبطة بالحرب اعتبارا من ظهر الخميس، ما يسمح بنشاط محدود ويتيح تجمّعات عامة تصل إلى خمسين شخصا.

وسمع دوي انفجارات في القدس الخميس عقب إنذار للجيش الإسرائيلي من تحليق صواريخ أطلقت من إيران، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وأصدر الجيش الإسرائيلي ثلاثة إنذارات منفصلة في أقل من ساعتين تحذر من إطلاق صواريخ إيرانية، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب ايران حرب ايران وأمريكا إيران وأمريكا وإسرائيل وقف الحرب بين إسرائيل وأمريكا وإيران إسرائيل وأمريكا وإيران أمريكا وإيرن اصطدام طائرة في أمريكا أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة يعلق على رد الخليج المحتمل على إيران: "الهجوم خير وسيلة للدفاع"
مصراوى TV

توفيق عكاشة يعلق على رد الخليج المحتمل على إيران: "الهجوم خير وسيلة للدفاع"
"لإنقاذ الرخصة والصفقات".. الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة إيقاف القيد
رياضة محلية

"لإنقاذ الرخصة والصفقات".. الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة إيقاف القيد
تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
حوادث وقضايا

تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
حوادث وقضايا

خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
شئون عربية و دولية

غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان