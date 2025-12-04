صبا مبارك من مهرجان البحر الأحمر: "أحضر لفيلم جديد من إخراجي"

حضرت الفنانة صبا مبارك حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت صبا مبارك في لقائها على قناة "إم بي سي مصر": "فكرة الإخراج موجودة من زمان ولكن كل الشغل اللي جالي تمثيل".

وتابعت: "بحضر أول فيلم ليا بعمله كإخراج وهناك أكثر من تمويل ليه"

وأَضافت: "البحر الأحمر من أكتر المهرجانات الداعمة للسينما العربية، ودايما بيقدملنا أفلام حلوة ".

يذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في الفترة من 4-13 ديسمبر الجاري.