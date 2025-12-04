محمد سامي عن تعاون مي عمر مع مخرج غيره: أنا جوزها مش أبوها

جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

وصل قبل قليل النجم ماجد المصري لحفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 13 ديسمبر، ويشهد عرض عدد كبير من الأعمال السينمائية، وإقامة الجلسات الحوارية والنقاشية.

وحضر ماجد المصري الحفل بصحبة زوجته رانيا أبو النصر، والتقطا الصور التذكارية، قبل بدء الحفل.

ويشهد حفل الافتتاح تواجد عدد كبير من النجوم من مختلف أنحاء العالم، ويعقبه عرض فيلم العملاق للمخرج روان أثالي، بطولة النجم أمير المصري.

كان فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عبر عن فخره باختيار فيلم العملاق ليكون فيلم افتتاح المهرجان، مؤكدا أنه يجمع بين الشرق والغرب، وأن أمير المصري يقدم خلاله دورا مميزا، إذ يجسد دور الملاكم البريطاني اليمني نسيم.