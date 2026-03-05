أعلنت مملكة البحرين، عن اندلاع حريق "محدود" في إحدى الوحدات التابعة لمصفاة شركة "بابكو إنرجيز" الوطنية، وسط محاولات مكثفة من فرق الإطفاء والدفاع المدني للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس، بأن الحادث جاء نتيجة "هجوم صاروخي إيراني استهدف المنشأة الحيوية"، مؤكدة أن الدفاعات الجوية والفرق الميدانية تعاملت مع الموقف فور وقوعه للحد من تداعيات الهجوم.

السيطرة على الحريق

نقلت الوكالة عن مركز الاتصال الوطني تأكيده نجاح فرق الإطفاء والطوارئ في السيطرة على الحريق واحتوائه بشكل كامل في وقت قياسي.

وأشار المركز إلى أن العمليات التشغيلية "لم تتأثر بشكل كبير"، فيما بدأت اللجان المختصة عملية تقييم شاملة لحجم الأضرار المادية الناجمة عن الحادث، مع استمرار الاستنفار الأمني بمحيط المنشآت النفطية.

يأتي هذا الهجوم في ظل أجواء شديدة التوتر تشهدها "منطقة الخليج"، خاصة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، ما جعل الدول المجاورة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تداعيات عسكرية ميدانية.