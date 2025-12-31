ودع الوسط الفني، مجموعة من أبرز نجومه، في ديسمبر 2025، وفي مقدمتهم الفنانة سمية الألفي، والمخرج داود عبد السيد.

وشهدت نهاية 2025، 9 وفيات، تباينت أسبابها بين الحوادث، والمرض، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

نيفين مندور

في 17 ديسمبر، فارقت الفنانة نيفين مندور، الحياة عن عمر يناهز 53 عاما بعد ان اندلع حريق في منزلها بالإسكندرية، أدى إلى اختناقها، وتوفيت قبل محاولات إنقاذها.

سمية الألفي

توفيت الفنانة سمية الألفي يوم السبت 20 ديسمبر 2025، عن عمر يناهز 72 عامًا، بعد صراع طويل استمر لسنوات مع مرض السرطان.

طارق الأمير

رحل الفنان طارق الأمير، عن عالمنا يوم 24 ديسمبر، عن عمر ناهز 60 عامًا بعد صراع مع المرض، وذلك بعد إصابته بميكروب شديد أثّر على الرئتين وتسبب في تراكم كثيف للبلغم في الصدر، وهو ما جعل حالته الصحية معقدة، وأدت لوفاته.

داود عبد السيد

توفي المخرج داود عبد السيد، يوم 27 ديسمبر، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد معاناة استمرت عامين مع الفشل الكلوي.

عمرو بيومي

أعلنت علا الشافعي، يوم 28 ديسمبر، عن وفاة المخرج عن عمر 63 عاما، وكتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نقول إلا ما يُرضي الله.وفاة والد ابنتي، المخرج عمرو بيومي.مع السلامة يا طيب… ربنا يقوّي حنين ويصبّرنا".

مطرب المهرجانات دقدق

توفي مؤدي المهرجانات أحمد محمد كمال، الشهير بـ"دقدق"، صاحب المهرجان الشعبي المعروف "إخواتي"، يوم 28 ديسمبر، بعد صراع دام 4 سنوات المرض، إثر إصابته بورم في المخ.

هشام عصام

رحل عن عالمنا عازف العود هشام عصام، يوم 29 ديسمبر،إثر الإصابات التي عانى منها، بعد حادث سير.

والدة هاني رمزي

رحلت السيدة مارجريت توفيق مجلي، والدة الفنان هاني رمزي، يوم 29 ديسمبر، إثر معاناتها من سرطان العظام.

هاني الشيخ

رحل عازف الأورج هانى الشيخ، مساء أمس الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، بعد صراع مع السرطان.