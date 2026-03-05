تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مقر منطقة وعظ أسيوط ولجنة الفتوى الرئيسية، للاطمئنان على انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الفتوى والإرشاد الديني ولم الشمل وحل النزاعات الأسرية، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة أداء المؤسسات الخدمية على مستوى المحافظة، بحضور الأستاذ خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق.

عرض منظومة العمل داخل منطقة الوعظ

وخلال الزيارة، استمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي من الدكتور مرتجى عبد الرؤوف شعبان، مدير عام منطقة وعظ أسيوط، حول آلية ومنظومة العمل داخل المنطقة، موضحًا أن لجنة الفتوى الرئيسية تضم 11 لجنة فتوى موزعة على مستوى مراكز المحافظة، بما يضمن سرعة الرد على الاستفسارات الشرعية وتقديم الفتوى المنضبطة وفق المنهج الأزهري الوسطي.

انتشار جغرافي لتيسير الحصول على الفتوى

وأشار مدير عام المنطقة إلى وجود لجنة فتوى إضافية بمجمع المصالح، إلى جانب وحدة لم الشمل والتحكيم الأسري، والتي تقوم بدور فاعل في احتواء الخلافات الأسرية والسعي للإصلاح بين أطراف النزاع، فضلًا عن اللجنة العليا للمصالحات – فرع أسيوط – الداعمة لجهود الصلح المجتمعي وتعزيز الاستقرار.

وأوضح أن لجان الفتوى تنتشر جغرافيًا بمراكز منفلوط، والقوصية، وديروط، وأبوتيج، والبداري، والغنايم، وصدفا، وساحل سليم، وأبنوب، بما يحقق عدالة توزيع الخدمة ويخفف العبء عن المواطنين.

المحافظ يؤكد دعم الدولة لدور الوعظ والفتوى

وأكد اللواء محمد علوان أهمية الدور الذي تقوم به منطقة الوعظ ولجان الفتوى في ترسيخ مفاهيم الاعتدال والتسامح ونشر الوعي الديني الصحيح، مشددًا على دعم المحافظة الكامل لكافة المؤسسات الدينية التي تسهم في مواجهة الأفكار المغلوطة والحفاظ على تماسك النسيج المجتمعي.

إشادة بجهود لم الشمل والمصالحات

كما أشاد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة في مجال لم الشمل والمصالحات المجتمعية، معتبرًا أنها تمثل صمام أمان حقيقي للمجتمع، وتسهم في الحد من النزاعات وترسيخ قيم التراحم والتكافل بين أبناء المحافظة.

تعزيز التعاون بين المؤسسات التنفيذية والدينية

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الدينية، بما يحقق خدمة أفضل للمواطنين ويقدم نموذجًا متكاملًا للعمل المشترك الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة الأولويات.