إعلان

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

11:41 ص 05/03/2026

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-3-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 144.42 جنيه، بزيادة 70 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 150.34 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض البيض الأبيض البيض البلدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
اقتصاد

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
بسبب تصريحات ترامب.. إيران تغلق مضيق هرمز أمام سفن أمريكا وإسرائيل وأوروبا
شئون عربية و دولية

بسبب تصريحات ترامب.. إيران تغلق مضيق هرمز أمام سفن أمريكا وإسرائيل وأوروبا
تركيا: الحدود مع إيران هادئة رغم استمرار الصراع
شئون عربية و دولية

تركيا: الحدود مع إيران هادئة رغم استمرار الصراع
من هو مجتبى خامنئي المرشح الأكثر حظا لتولي منصب المرشد الإيراني؟
شئون عربية و دولية

من هو مجتبى خامنئي المرشح الأكثر حظا لتولي منصب المرشد الإيراني؟
استبعاد أمريكا وسانتياجو.. هل يتم نقل مباراة مصر وإسبانيا إلى أوروبا؟
رياضة محلية

استبعاد أمريكا وسانتياجو.. هل يتم نقل مباراة مصر وإسبانيا إلى أوروبا؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان