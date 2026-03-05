أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق كفر شكر بمحافظة القليوبية، دون وقوع خسائر في الأرواح، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي البلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق كفر شكر بنطاق محافظة القليوبية، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى موقع البلاغ.

الفحص والمعاينة

وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أعلى الطريق المشار إليه في اتجاه مدينة ميت غمر، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة بنهر الطريق، وأسفر الحادث عن تهشم الميكروباص وإصابة 6 أشخاص من مستقليه.

نقل المصابين وعودة الحركة المرورية

وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما عملت الأجهزة المعنية على رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى بصورة طبيعية.