سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 13.35 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و13.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.
بنك مصر: 13.32 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك القاهرة: 13.36 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و13.43 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.
بنك الإسكندرية: 13.35 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.37 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.