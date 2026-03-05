إعلان

سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:50 ص 05/03/2026

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.35 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و13.42 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك مصر: 13.32 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 13.36 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و13.43 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.35 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.37 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

