قفزة في أسعار النفط 3% مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

كتب : أحمد الخطيب

11:58 ص 05/03/2026

أسعار النفط

قفزت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بنحو 3%، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب استهداف بعض منشآت الطاقة، ما زاد من مخاوف الأسواق بشأن اضطراب الإمدادات العالمية.

وارتفع خام برنت إلى نحو 84.75 دولارًا للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 78.07 دولارًا للبرميل.

ويعكس هذا الارتفاع السريع حالة القلق في الأسواق العالمية من احتمالات إغلاق الممرات الملاحية الحيوية، ما قد يعرقل تدفقات النفط ويزيد من حدة التقلبات في السوق، وسط ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

