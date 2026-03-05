انخفضت أسعار البيض، واللحوم، والفول السائي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والجبن الأبيض، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.78 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو الفول المعبأ: 59.07 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.39 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.36 جنيه، بزيادة 77 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.33 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.49 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 66.26 جنيه، بزيادة 97 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 57.82 جنيه، بتراجع 7.47 جنيه.

لتر زيت الذرة: 108.42 جنيه، بزيادة 23 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.31 جنيه، بتراجع 7.15 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 116.59 جنيه، بزيادة 1.26 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.44 جنيه، بزيادة 52 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.92 جنيه، بتراجع 1.16 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 144.78 جنيه، بزيادة 7.68 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 280.13 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 32.2 جنيه، بتراجع 1.28 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 99.2 جنيه، بتراجع 3.82 جنيه.

