وسط الطبيعة.. رحاب الجمل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة رحاب الجمل لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر صفحتها على انستجرام.

ظهرت رحاب في الصور مرتدية فستانا أنيقا وجذابا وكانت جلسة التصوير بأحد الحدائق وسط الطبيعة، وحازت الصور على إعجاب الجمهور والمتابعين.

رحاب الجمل تنتظر عرض "المتر سمير" في رمضان

تشارك الفنانة رحاب الجمل مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز في بطولة مسلسل "المتر سمير" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يجسد كريم محمود عبد العزيز شخصية محامي يدعى"سمير"، وتتناول القصة الأزمات والمواقف الطريفة التي يواجهها في حياته المهنية، بالإضافة إلى صراعاته المستمرة وخلافاته مع طليقته، وقضايا تتعلق بالنفقة.

أعمال تنتظر عرضها رحاب الجمل

تشارك الفنانة رحاب الجمل، النجمة يسرا بطولة فيلم "الست لما" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

