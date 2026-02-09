إعلان

"شورت ".. مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في برنامج تلفزيوني

كتب - معتز عباس:

10:09 م 09/02/2026 تعديل في 10:15 م
    اطلالة مايا دياب في برنامج يلا ندبك (3)
    اطلالة مايا دياب في برنامج يلا ندبك (2)
    المطربة مايا دياب
    اطلالة مايا دياب في برنامج يلا ندبك (1)
    مايا دياب تقدم حفلة غنائية ببرنامج يلا ندبك (2)
    مايا دياب تقدم حفلة غنائية ببرنامج يلا ندبك (3)
    مايا دياب تقدم حفلة غنائية ببرنامج يلا ندبك (1)

خطفت المطربة مايا دياب الأنظار من أحدث ظهور لها في حفلة غنائية ببرنامج "يلا ندبك".

ونشرت مايا دياب مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وكتبت: "الأجواء بالنصف النهائي من يلا ندبك كانت رائعة، بتمنى الطاقة اللي أنا حسيت فيها تكون وصلت وحبيتوا الحلقة".

وظهرت مايا دياب بإطلالة جريئة ولافتة كعادتها، مرتدية، جاكيت أسود مطرز بخطوط ذهبية وشورت بنفس اللون.

وتعرضت مايا دياب لهجوم وانتقادات كثيرة بعدما دافعت عن الفنانة دينا الشربيني مؤخرًا بعد هجوم البعض عليها مؤخرا، بعد انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز من آن الرفاعي.

نشرت مايا دياب مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "موضوع حساس وموضوع مؤذي على السوشيال ميديا وهو موضوع دينا الشربيني وموضوع استباحة كرامة الناس وأخلاق الناس بهذ الطريقة مش بس من الذباب الإلكتروني المريض".

مايا دياب نجوم الفن

