هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تُطلق حملة "رمضان بصحة"

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، عن إطلاق العيادة المتنقلة، ضمن حملة "رمضان بصحة لكل العيلة"، وذلك في إطار حرص الهيئة على الوصول بالخدمات الصحية للمواطنين في مختلف المدن والتجمعات.

وقال الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إن الخدمات المقدمة بالعيادة المتنقلة ضمن خدمات المبادرات الرئاسية التي تتضمن مبادرة الأمراض المزمنة "قياس ضغط الدم، سكر عشوائي، وظائف كلى، سكر تراكمي، دهون"، ومبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة الأورام للكشف عن الأورام السرطانية، ومبادرة صحة الأم والجنين للسيدات الحوامل.

وأوضح رئيس إقليم القناة في تصريح اليوم، أن الحملة تتضمن أيضًا توعية صحية عن الأمراض المزمنة مثل "السكر والضغط، أمراض القلب، الغدة الدرقية"، ومن المقرر أن يجري إطلاقها في عدد من المدن والقرى والوديان طبقًا لجدول زمني، لضمان سهولة الوصول للخدمة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد أن جميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية بمحافظة جنوب سيناء، حريصة على تقديم خدمات صحية عن طريق المبادرات المتنوعة، خاصة التي تستهدف المناطق المحرومة، وذلك بالتنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات، وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.