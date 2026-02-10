تركي آل الشيخ يكشف عن البرومو الرسمي لفيلم The Seven Dogs

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن البرومو التشويقي لفيلم The Seven Dogs.

ونشر "آل الشيخ" البرومو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "أضخم إنتاج عربي حتى الآن، لألمع النجوم، وتم التصوير بالكامل في الرياض، بداية دخول قوية لـ Sela Production واستوديوهات الحصن BigTime، والقادم أجمل".

فيلم "The Seven Dogs" سيناريو وحوار محمد الدباح، وانطلق تصويره في يناير 2025 في استوديوهات الحصن Big Time، بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار.

ويتولى إخراج العمل الثنائي العالمي عادل وبلال، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن، على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، وهالة صدقي.

